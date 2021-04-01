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Ekonomi Ramazan pidesi 2021 ne kadar oldu? Ramazan pidesi fiyatı
Ekonomi

Ramazan pidesi 2021 ne kadar oldu? Ramazan pidesi fiyatı

Ramazan ayına satılı günler kala vatandaşlar iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatını araştırıyor. 2021 yılında Ramazan fiyatı ne kadar oldu? İl il Ramazan pidesi fiyatları açıklandı mı? İşte belirlenen Ramazan pidesi fiyatı...

Yeniakit Publisher
2021-04-01 17:02:00 -
Ramazan pidesi 2021 ne kadar oldu? Ramazan pidesi fiyatı

Pide fiyatları, Ramazan ayına sayılı günler kala araştırılan konular arasında yer aldı. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pide fiyatını soran vatandaşlar arama motorlarına yöneldi.

Ramazan pidesi 2021 ne kadar oldu?

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, bu yıl Ramazan pidesinin fiyatının 4 TL olduğunu açıkladı.

Edirne’de, mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı da belli oldu. Fırın tezgahlarında bu yıl Ramazan Pidesi 4 TL’den satışa çıkarılacak.

Cingöz, “Geçtiğimiz gün yaptığımız toplantıda fırıncıların talebi üzerine 350 gram pide bu yıl 4 TL olarak uygun görüldü. Eğer vatandaş yumurtalı isterse yumurta başına 1 TL fark ödeyecek. Geçen yıl 350 gram pide fiyatı 3.5 TL idi” dedi.

Diğer illerde pide fiyatları henüz açıklanmadı.

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