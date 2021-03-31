Berat kandilinin idrak edilmesinin ardından Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı sık sık araştırılmaya başlandı. Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen on bir ayın sultanı Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi merak konusu oldu. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Kadir gecesi ne zaman?

Ramazan ne zaman başlıyor?

Şabandan sonra, şevvalden önce olan Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarih itibariyle farz ibadetleri olan oruç ibadetini idrak edecekler. Ramazan ayının son orucu ise 12 Mayıs tarihi bayram arefesinde yerine getirilecek.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Kadir Gecesi ne zaman?

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek.