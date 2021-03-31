Ramazan ne zaman başlıyor? Kadir Gecesi ne zaman?
Müslümanların her yıl heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber arama motorlarında konuya ilişkin araştırmalarda hız kazandı. Oruç ibadetinin idrak edileceği Ramazan ayının başlayacağı tarih merak edilirken bir diğer merak edilen konu da kadir gecesinin tarihi oldu. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Kadir gecesi ne zaman?
Berat kandilinin idrak edilmesinin ardından Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı sık sık araştırılmaya başlandı. Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen on bir ayın sultanı Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi merak konusu oldu. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Kadir gecesi ne zaman?
Ramazan ne zaman başlıyor?
Şabandan sonra, şevvalden önce olan Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarih itibariyle farz ibadetleri olan oruç ibadetini idrak edecekler. Ramazan ayının son orucu ise 12 Mayıs tarihi bayram arefesinde yerine getirilecek.
Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
Kadir Gecesi ne zaman?
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek.