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İSLAM Ramazan ne zaman başlayacak? İlk sahur ne zaman? İlk sahura ne zaman kalkılacak?
İSLAM

Ramazan ne zaman başlayacak? İlk sahur ne zaman? İlk sahura ne zaman kalkılacak?

Ramazanda Müslüman ayrı bir manevi iklime kavuşur. Her Müslüman Ramazan’da önemli bir değişimi yaşar. Daha fazla ibadet yapmaya başlar. Yaptığı ibadetlerinde daha çok manevi haz duyar. Ramazan ayına artık girmeye hazırlık yaptığımız şu günlerde iftar ve sahurluk hazırlıklarına yaşlandı. Ramazan öncesi evleri tatlı bir heyecan başladı bile. Peki Ramazan ne zaman başlayacak? İlk sahur ne zaman? İlk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte mübarek Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:45:00 - 2021-03-28 12:51:59
Ramazan ne zaman başlayacak? İlk sahur ne zaman? İlk sahura ne zaman kalkılacak?

Sahur saati kaçta? Ramazan imsak saati. Ramazan ayı Müslümanların, Rabbine daha fazla ibadet etmek için ve günahlardan af ve mağfiret için  İslâmi kimlik aşısı yapılabilmesi için önemli bir fırsattır. Çünkü ramazanda yoğun bir dini hayat vardır. Oruç, zekat, sadaka, teravih, Kur’an tilaveti… 

İftarıyla, sahuruyla, teravih namazıyla, okunan dualarla Mü’minler Ramazanı doyasıya idrak ederler. Peki Ramazan ne zaman girecek? İlk oruca ne zaman kalkılacak? İlk sahur ne zaman?

İlk oruca ne zaman kalkılacak?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 12 Nisan gecesi sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak. İlk iftar saat 19.48'de yapılacak.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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