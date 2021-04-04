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İSLAM Ramazan karşılamak için oruç tutulur mu? Ramazan başlamadan oruç tutulur mu?
İSLAM

Ramazan karşılamak için oruç tutulur mu? Ramazan başlamadan oruç tutulur mu?

Ramazanı karşılamak için ne zaman oruç tutulur? Mübarek ramazan ayı 13 Nisan 2021'de başlayacak. Ramazan gelmeden önce pek çok kişi mübarek ayı karşılamak için oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 23:50:00 -
Ramazan karşılamak için oruç tutulur mu? Ramazan başlamadan oruç tutulur mu?

Bu yıl ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Ramazana kısa bir süre kala vatandaşlar, mübarek ayı karşılamak için oruç tutmanın doğru olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, ramazandan önce ne zaman oruç tutulur?

Ramazan karşılamak için oruç tutulur mu? Ramazan başlamadan oruç tutulur mu?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

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