  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ramazan davulcuları izin belgesi nereden alacak? Davulcuların sokağa çıkma izni var mı?
Yaşam

Ramazan davulcuları izin belgesi nereden alacak? Davulcuların sokağa çıkma izni var mı?

Davulcuların sokağa çıkması yasak mı? Ramazan ayının olmazsa olmazıdır davulcular. Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonları da yasaklar devam ediyor. Bu sebeple davulcular sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadıklarını araştırmaya başladı. Peki, davulcuların sokağa çıkma izni var mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 20:38:00 -
Ramazan davulcuları izin belgesi nereden alacak? Davulcuların sokağa çıkma izni var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Ramazan ayı sebebiyle davulcular sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadıklarını araştırmaya başladı. Peki, ramazan davulcuları yasaktan muaf mı?

Ramazan davulcuları izin belgesi nereden alacak? Davulcuların sokağa çıkma izni var mı?

Ramazan davulcuları, iş güzergahlarıyla sınırlı olmak kaydıyla istisna kapsamında olduklarına dair belge bulunduracak.

Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Nisan koronavirüs vaka sayısı
Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Nisan koronavirüs vaka sayısı

Sağlık

Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Nisan koronavirüs vaka sayısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın iftar sofrası zoruna gitti! Asla değişmeyen zihniyet
Gündem

Erdoğan'ın iftar sofrası zoruna gitti! Asla değişmeyen zihniyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mamak'ta bir ailenin sofrasına oturarak iftar yapması sözde gazeteci Mine Kırıkkanat'ın zoruna gitti. ..
Mustafa Cengiz: Seks partilerinden bıktık artık!
Spor

Mustafa Cengiz: Seks partilerinden bıktık artık!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Donk'un seks partilerinden bıktık! Akşam parti, sabah idman. Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıy..
Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu

Tahliyesine karar verilen Ahmet Alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 1 gün önce, "Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay