Ramazan davulcuları izin belgesi nereden alacak? Davulcuların sokağa çıkma izni var mı?
Davulcuların sokağa çıkması yasak mı? Ramazan ayının olmazsa olmazıdır davulcular. Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonları da yasaklar devam ediyor. Bu sebeple davulcular sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadıklarını araştırmaya başladı. Peki, davulcuların sokağa çıkma izni var mı?
Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Ramazan ayı sebebiyle davulcular sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadıklarını araştırmaya başladı. Peki, ramazan davulcuları yasaktan muaf mı?
Ramazan davulcuları izin belgesi nereden alacak? Davulcuların sokağa çıkma izni var mı?
Ramazan davulcuları, iş güzergahlarıyla sınırlı olmak kaydıyla istisna kapsamında olduklarına dair belge bulunduracak.