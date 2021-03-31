  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Ramazan ayında teravihler kılınacak mı? Bu sene ramazanda camiler açık mı?
İSLAM

Ramazan ayında teravihler kılınacak mı? Bu sene ramazanda camiler açık mı?

Ramazan ayında camiye gidilebilecek mi? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Geçtiğimiz yıl ramazan ayında bulaş zincirinin kırılması adına teravih namazları camilerde kılınmadı. Milyonlarca kişi bu yıl ramazan ayında camilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Ramazan ayında teravih kılınabilecek mi? Bu sene ramazan ayında camiler kapalı mı olacak? Ramazan ayı korona yasakları

Yeniakit Publisher
2021-03-31 08:25:00 -
Ramazan ayında teravihler kılınacak mı? Bu sene ramazanda camiler açık mı?

29 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ifade etti. Ayrıca ramazan ayında toplu iftar ve sahurların da yasak olduğunun altını çizdi. Ramazan ayı boyunca tüm yurtta yeme-içme işletmelerinin yalnızca paket servis hizmeti vereceği duyuruldu. Peki, ramazan ayında teravihler kılınacak mı? Ramazanda camiler açık kalacak mı?

Ramazan ayında teravihler kılınacak mı? Bu sene ramazanda camiler açık mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan ayında camilerin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak. Ama iftar ve sahur gibi toplu organizasyonlar Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı” dedi.

Burundan korona aşısı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı son durum
Burundan korona aşısı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı son durum

Sağlık

Burundan korona aşısı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı son durum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da Polat Alemdar depremi!
Medya

EDHO'da Polat Alemdar depremi!

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan ve salı akşamları izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her geçen bölüm g..
Beşar Esad ve eşi Esma Esad’dan kötü haber!
Dünya

Beşar Esad ve eşi Esma Esad’dan kötü haber!

Vatandaşlarını vahşice katleden ve bir süre önce koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın iyileştiği öğre..
Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin
Dünya

Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin

Çin'in Kanada vatandaşlarını casusluk suçlamasıyla gözaltına almasının ardından iki ülke arasında yaşanan krizi daha da derinleştirecek bir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay