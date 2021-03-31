Ramazan ayında teravihler kılınacak mı? Bu sene ramazanda camiler açık mı?
Ramazan ayında camiye gidilebilecek mi? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Geçtiğimiz yıl ramazan ayında bulaş zincirinin kırılması adına teravih namazları camilerde kılınmadı. Milyonlarca kişi bu yıl ramazan ayında camilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Ramazan ayında teravih kılınabilecek mi? Bu sene ramazan ayında camiler kapalı mı olacak? Ramazan ayı korona yasakları
29 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ifade etti. Ayrıca ramazan ayında toplu iftar ve sahurların da yasak olduğunun altını çizdi. Ramazan ayı boyunca tüm yurtta yeme-içme işletmelerinin yalnızca paket servis hizmeti vereceği duyuruldu. Peki, ramazan ayında teravihler kılınacak mı? Ramazanda camiler açık kalacak mı?
Ramazan ayında teravihler kılınacak mı? Bu sene ramazanda camiler açık mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan ayında camilerin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak. Ama iftar ve sahur gibi toplu organizasyonlar Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı” dedi.