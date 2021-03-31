29 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ifade etti. Ayrıca ramazan ayında toplu iftar ve sahurların da yasak olduğunun altını çizdi. Ramazan ayı boyunca tüm yurtta yeme-içme işletmelerinin yalnızca paket servis hizmeti vereceği duyuruldu. Peki, ramazan ayında teravihler kılınacak mı? Ramazanda camiler açık kalacak mı?

Ramazan ayında teravihler kılınacak mı? Bu sene ramazanda camiler açık mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan ayında camilerin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak. Ama iftar ve sahur gibi toplu organizasyonlar Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı” dedi.