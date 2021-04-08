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Gündem Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı
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Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı

Ramazan ayında yeni tip koronavirüse karşı yeni tedbir kararlarının alınıp alınmayacağına ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Ramazan ayı dolayısıyla bir takım ilave tedbirler ya da tavsiyeler olacak. Bu da pazartesi günü olacak olan Bakanlar Kurulu ile birlikte kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 19:52:00 -

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

"Ramazan ayında tam kapanma olacak mı?"

Ramazan ayında koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbir kararlarının alınıp alınmayacağına ilişkin Kurtulmuş, "Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Vaka ve ölüm oranları arttı. Milletimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Hiç şüphesi sağlık birinci sırada. Ekonominin de zor duruma düşmemesi için tedbirler almalıyız. Muhtemelen Ramazan ayı dolayısıyla bir takım ilave tedbirler ya da tavsiyeler olacaktır. Bu da pazartesi günü olacak olan Bakanlar Kurulu ile birlikte kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Amiral eskilerinin bildirisi

Kurtulmuş, emekli amirallerin yayınladığı bildiriyle ilgili, "12 Eylül darbecilerin sözlerini hiç unutmuyoruz 'Şartların olgunlaşmasını bekledik ki darbe yapalım.' Kimse milletin aklıyla alay etmesin, Türkiye'de bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu darbe bildirisidir. Ve buna karşı çıkmayanlar demokrasiye sahip çıkmıyordur. Hiç şüphesiz demokrasiye sahip çıkmak için tam bir ittifak olmak gerekir. Ama ve fakatsız cümle kuramıyorsak burada sorun vardır. Bu bildiriler antidemokratik güçlerin pusuda beklediğini gösterdi. Emekli askerlerden gelmesi, gece yarısı olması, Türkiye'nin mavi vatanı korumak için verdiği mücadele dönemine denk gelmesi, Karabağ'da Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de tarih yazılırken bunların olması TSK'nın gücünü azaltacak, üstünü örtecek son derece densiz bir açıklamadır. Bu bildiri bir görüş belirtmek değil siyasete ayar verme çabasıdır" dedi.

Erken seçim cevabı

Muhalefetin erken seçim iddialarıyla ilgili de Kurtulmuş, "CHP'nin erken seçim istekleri olabilir. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Halkın sandığa gideceği seçim tarihi bellidir" şeklinde konuştu.

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