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Oruç Ramazan ayında lokanta restoran işletmek günah mı?
Oruç

Ramazan ayında lokanta restoran işletmek günah mı?

Ramazan ayında kafe çalıştırmak günah mı? Mübarek ramazan ayında lokanta, kafe sahipleri işletmelerinin açık olmasının günah olup olmadığını araştırıyor. Peki, ramazanda oruç saati restoran çalıştırmak günah mı diyanet

Yeniakit Publisher
2022-02-24 20:56:00 -
Ramazan ayında lokanta restoran işletmek günah mı?

Mübarek ramazan ayı 2 Nisan 2022’de başlayacak. Ramazan ayı öncesinde yeme-içme işletmesi çalıştıranlar ise ‘Ramazanda lokanta çalıştırmak günah mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ramazan ayında kafelerin açık olması günah mı?

Ramazan ayında lokanta restoran işletmek günah mı?

Ramazan ayında hasta, yolcu vb. oruç tutmama ruhsatına sahip kimseler oruçlarını daha sonraki bir zamanda tutabilirler (Bakara, 2/185; İbn Mâce, Sıyâm, 11-13). Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramazan ayında lokanta vb. yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca lokanta sahibi, oruç tutmayanların niçin oruç tutmadıklarını bilmek zorunda değildir. Fakat hem oruç tutanlara saygı için hem de yeni yetişmekte olan çocuk ve gençlerin, Ramazan gününde oruç tutulmayıp aleni yemek yenilmesinin olağan bir şey olduğu gibi bir izlenime kapılmamaları için mazeretli de olsa, yiyip içenlerin bunu açıktan yapmamaları uygun olur. Lokanta sahipleri de gerekli tedbirleri alarak böyle algılamalara fırsat vermemeye özen göstermelidirler.

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