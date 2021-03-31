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İSLAM Ramazan ayın kaçında? Oruca hangi gün kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor?
İSLAM

Ramazan ayın kaçında? Oruca hangi gün kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ne zaman? Berat kandilinin ardından pek çok kişi mübarek ramazan ayına kaç gün kaldığını araştırmaya başladı. Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 12:15:00 -
Ramazan ayın kaçında? Oruca hangi gün kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

Berat kandilinin ardından gözler ramazan ayına çevrildi. Pek çok kişi ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ne zaman?

Ramazan ayın kaçında? Oruca hangi gün kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

Mübarek üç aylar 13 Şubat 2021'de başladı. Son olarak 27 Mart'ta berat kandili idrak edildi. Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü başlayacak. 

13 Nisan 2021                  RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                    KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

Ramazanı karşılamak için oruç tutulur mu?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

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