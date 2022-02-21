Ramazan 2022 ne zaman başlıyor? Ramazan ilk iftarı ve ilk sahuru saat kaçta? 2022 imsakiye iftar sahur vakti!

2022 iftar, sahur saati: 2022 imsakiye! Müslümanların rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı için az bir zaman kaldı. "İlk sahur hangi gün?, Ramazan ayın kaçında başlayacak?, 2016 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?, Oruç ne zaman tutulacak?" gibi tüm soruların cevapları sorgulanmaşa başlandı. Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabı herkes tarafından merak ediliyor. Kadir gecesinin de içerisinde bulunduran Ramazan ayı tüm İlam alemi için büyük bir öneme sahip. Peki 2022 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ramazan'ın ilk günü ve Ramazan ayı ile ilgili detaylar..

2022 Ramazan ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor. 2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü

İlk sahur, ilk iftar saat kaçta?

2022 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilk sahur ve ilk iftar saati de merak edilir oldu.

İstanbul’da ilk imsak-sahur saat 05:12 olurken İstanbul’da ilk iftar saati ise 19:36

Ankara’da ilk imsak-sahur saat 04:59 olurken Ankara’da ilk iftar saati ise 19:21

İzmir’de ilk imsak-sahur saat 05:25 olurken İzmir’de ilk iftar saati ise 19:42

Diyanet 2022 sahur ve imsak vakitleri (2022 imsakiyesi) için tıklayın

Kurban Bayramı 2022 ne zaman?

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı