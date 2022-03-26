Rahmetle anılan Dursun Özbek ayağa fırladı! Galatasaray olağan genel kurulunda olay gaf
Galatasaray mali genel kurulunda üyelerden Cahit Göncü büyük bir gafa imza attı. Kürsüye gelen Göncü, "Rahmetli Mustafa Cengiz'i, Dursun Özbek'i ve Selahattin Başkanımızı rahmetle anıyoruz." dedi. Bunun üzerine Dursun Özbek, "Ben yaşıyorum yahu" diyerek ayağa kalktı ve alkışlar eşliğinde salonu selamladı.
Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Cahit Göncü'nün Dursun Özbek'in adını hayatını kaybeden eski başkanların arasında sayması damga vurdu.
"Ben yaşıyorum yahu!"
Kürsüde konuşma yapan Cahit Göncü, "Mustafa Cengiz başkanımız, Dursun başkanımız ve Selahattin başkanımıza rahmet diliyorum." dedi. Bunun üzerine Dursun Özbek, "Ben yaşıyorum yahu!" diyerek ayağa kalktı. Salonu selamlayan Özbek'e alkış yağarken, Göncü de, "Özür diliyorum başkanım. Ömrünüz uzadı" ifadelerini kullandı.