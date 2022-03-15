Marketler bu haberi okuyanları kazıklayamayacak

Alışveriş çılgınlığı, sürekli indirimler, zamlar derken etiketler üzerindeki fiyat değişiklikleri de vatandaşı çileden çıkarıyor.

Yaşadıklarını Twitter’dan paylaştı

Raf (etiket) fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olduğunu gören Kadir Purde, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımla yaşadıklarını anlattı. Yaptığı paylaşım, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. İşte o paylaşımın ayrıntıları:

“Etiket fiyatı 279 TL, kasada ise 369 TL”

Bugün Teknosa'ya kulaklık almaya gittim. Etiket fiyatı 279 TL idi. Kasada ise 369 TL olduğunu söylediler. Ben de bu durumda tüketici lehine işlem yapmaları gerektiğini, Tüketici Koruma Kanunu göre böyle olduğunu söyledim. Hık mık ettiler. Ben de bir yandan kontrol ediyorum...

“Sizi arayacağız dediler”

Apar topar etiketleri yok ettiler. Etiketleri kaldırdıklarını ve yırttıklarını gördüğümü söyledim. Yine kıvırmalar. Ardından genel merkeze mail attık sizi arayacağız dediler. Tamam deyip uşağı gezdirmeye devam ettim. 2.5 saat kadar sonra dönüp ürünü almak istediğimi söyledim.

“Çaresiz ucuz etiketten verdiler”

Genel merkezden cevap gelmedi dediler. Ben de zaten nezaketen beklediğimi, kanunun çok açık olduğunu, ürünü tüketici lehine vermek zorunda olduklarını, genel merkezin ne diyeceğinin çok da önemli olmadığını söyledim. Yine bir hık mıktan sonra çaresiz ucuz etiketten verdiler.

“Etiket farklıysa tüketici lehine karar verilir”

Bunları neden yazıyorum? İlgili kanun maddesini ben de bir tweet ile öğrenmiştim. Buradan yazayım başka öğrenen çıkar diye. Etiket farklıysa tüketici lehine karar verilir. Aklımızda bulunsun

İlla ki baştan savmaya çalışır satıcı ama hakkımızı bilelim.



