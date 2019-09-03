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QNB Finansbank, Tarım ve Teknoloji Günleri'nde CardFinans TarımKart'ı anlatacak

QNB Finansbank Tarım Bankacılığı Direktörü Hakan Çağlar:- "Tarım sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 120 bin üreticiye hizmet veriyoruz. Aynı zamanda 2019 yılının ilk yarısında 990 milyon lira kredi kullandırarak üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarına destek verdik"

03 Eylül 2019 Salı 15:44
QNB Finansbank, Tarım ve Teknoloji Günleri'nde CardFinans TarımKart'ı anlatacak

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, 4-7 Eylül'de, Tekirdağ Karaevli'de düzenlenecek açık hava uygulamalı en büyük tarım fuarı olan Tarım ve Teknoloji Günleri’nde binlerce üreticiye CardFinans TarımKart'ı anlatacak.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Tarım ve Teknoloji Günleri'nde, çiftçilere özel, avantajlı tarım kredilerini ve CardFinans TarımKart'ın ayrıcalıklarını paylaşacak.

Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen CardFinans TarımKart ile çiftçiler, anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerinde 6 aya kadar faizsiz dönem avantajından yararlanabiliyor. Çiftçiler, ayrıca ödemelerini hasat tarihlerine kadar erteleyebiliyor.

Öte yandan, TarımKart sahibi çiftçiler, 7/24 tüm QNB Finansbank ATM'lerinden 2 yıla varan vadeler ile taksitli tarımsal amaçlı kredi kullanabiliyor ve ihtiyaç duydukları her zaman ATM'den kredili mevduat hesaplarına ulaşarak nakit çekim işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Aylık düzenli geliri olmayan çiftçiler, SGK ve Bağ-Kur prim ödemeleri için CardFinans TarımKart ile otomatik ödeme talimatı verebiliyor. Ayrıca, aylık prim borçlarını yılda bir defa hasat tarihlerinde ödeyebiliyor.


- Son 3 yılda 6 milyar liranın üzerinde finansman desteği


Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Tarım Bankacılığı Direktörü Hakan Çağlar, son 3 yıl içerisinde üreticilere ve tarımsal alanda faaliyet gösteren tedarikçilere 6 milyar liranın üzerinde finansman desteği sağladıklarını belirterek, "QNB Finansbank olarak tarım sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 120 bin üreticiye hizmet veriyoruz. Aynı zamanda 2019 yılının ilk yarısında 990 milyon lira kredi kullandırarak üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarına destek verdik." ifadelerini kullandı.

Öncelikli hedeflerinin CardFinans TarımKart sahibi olan üretici sayısını artırmak ve sektörün üzerinde bir büyüme sağlayarak yeni ürün ve hizmetleriyle çok daha fazla sayıda çiftçiye ulaşmak olduğunu vurgulayan Çağlar, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki çiftçilerin yaklaşık yüzde 57'si kredi kartı kullanıcısı. Daha da gelişecek kartlı ödeme sistemlerinin sektör açısından büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu nedenle tarımsal girdi ihtiyaçlarını çok avantajlı alışveriş imkanları ile karşılanabilmesi için sunduğumuz CardFinans TarımKart'ımızı yine üreticilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri çerçevesinde tasarladık. QNB Finansbank olarak müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her an yanında olmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:44
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