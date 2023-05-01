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Ekonomi Putin'in Türkiye kararı Rusya'yı salladı! Rus çiftçiler tepki gösterdi
Ekonomi

Putin'in Türkiye kararı Rusya'yı salladı! Rus çiftçiler tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-05-01 17:12:00 -
Putin'in Türkiye kararı Rusya'yı salladı! Rus çiftçiler tepki gösterdi

Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatında kotayı artırma kararı Rus üreticilerin eleştirisine yol açtı.

Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatında kotaların artırılacağının açıklanması Moskova'daki yerli üreticilerin tepkisine yol açtı.

“Rusya’nın Seraları” adlı sektör birliğinin başkanı Aleksey Sitnikov, Türkiye’den Rusya’ya domates sevkiyatının artırılmasının ülkede sera sebzeciliğinin gelişiminin önünü tıkadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları son görüşme sonrası Rusya'ya domates ihracatında kotanın 350 bin tondan 500 bin tona çıkarıldığı bildirilmişti.

Türk domateslerinin fiyatlarının Rusya’da yüksek kalabileceğini belirten sektör temsilcisi, diğer yandan, Türkiye'de böcek ilacı kullanımın hiçbir şekilde düzenlenmemesinin ve Rusya gümrüklerinde domateslerin tamamının denetlenmemesinin de sorun yaratabileceğine dikkat çekti.

Sitnikov, Türk domatesleri için uygulanacak kotaların netleşmesinin ardından Tarım Bakanlığı’na başvurabileceklerini, Rusya’daki domates yetiştiriciliğindeki artışa da işaret ederek Türk domateslerinin ithalat hacmiyle ilgili talepte bulunabileceklerini belirtti.

Turkrus

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