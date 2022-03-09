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Dünya Putin’in ‘gizli kızı’ndan flaş karar
Dünya

Putin’in ‘gizli kızı’ndan flaş karar

Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘gizli kızı’ olduğu iddia edilen Luiza Rozova (Krivonogikh), paylaşımlarına 'Baban katil' yazılması üzerine Instagram'ını dondurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 18:03:00 -
Putin’in ‘gizli kızı’ndan flaş karar

Rusya Lideri Vladimir Putin’in ‘gizli kızı’ olduğu iddia edilen Luiza Rozova (Krivonogikh), paylaşımlarına 'Baban katil' yazılması üzerine Instagram'ını dondurdu.

 

Rusya Lideri Vladimir Putin’in ‘gizli kızı’ olduğu iddia edilen Luiza Rozova (Krivonogikh), Ukrayna'da çıkan savaşın ardından eleştirilerin odağına geçti.

St. Petersburg’da yaşayan Rozova, Ukrayna işgalinin başından bu yana çok sayıda sosyal medya kullanıcısından hakaretler almaya başladı.

5 ay önce gizli kullanıma çevirdiği 84 bin takipçili Instagram hesabına gelen yorumlardan rahatsızlık duyan 18 yaşındaki genç kız, hesabını tamamen dondurdu.

"Katilin kızı"

Paylaşımlarına "Katilin kızı, baban bir psikopat" gibi yorumlar yapılırken genç kız, babasının kim olduğunu hiçbir hesabından duyurmamayı tercih etti. Luiza, Rusya’nın en zengin kadınlarından biri olan 45 yaşındaki Svetlana Krivonogikh’in kızı. Svetlana, kızının babasının Putin olduğu iddiaları her zaman cevapsız bıraktı.

 

 

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