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Dünya Putin'i kınamayınca işinden oldu
Dünya

Putin'i kınamayınca işinden oldu

Ukrayna operasyonu ile birlikte Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına kültürel boykot eklendi. Rus soprano Anna Netrebko, Bavyera Eyalet Operası'nın ardından New York'taki Metropolitan Operası'nın sözleşme feshine uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 12:02:00 - 2022-03-07 12:03:36
Putin'i kınamayınca işinden oldu

'Ukrayna'daki savaşı kınama' açıklaması yapmasına rağmen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kamuoyu önünde kınama talebini yerine getirmeyen ünlü soprano Anna Netrebko'nun işine New York'taki Metropolitan Operası tarafından son verildi.

Met'ten yapılan açıklamada, 'Vladimir Putin'e kamuoyu önünde verdiği desteği reddetme' talebine uymaması üzerine Netrebko'nun Puccini'nin 'Turandot' ve Verdi'nin 'Don Carlo' operalarında rol almasından vazgeçildiği belirtildi.

Yerine Ukraynalı soprano getirildi

Met'te 200'e yakın performansa çıkan Netrebko'nun yerini 'Turandot'ta Ukraynalı soprano Liudmyla Monastyrska'nın alacak olması dikkat çekerken, 'Don Carlo'daki rolünü alacak kişi henüz açıklanmadı.

Putin'in 'Ukrayna'yı silahlardan ve Nazilerden arındırmayı amaçladığını' söylediği operasyonla ilgili, iki gün önce Netrebko, Instagram'dan, Rusya'ya Ukrayna'da 'bu anlamsız saldırganlık savaşını' sona erdirmesi çağrısında bulunmuştu.

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