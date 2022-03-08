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Dünya Putin'e sert tepki: Rusya'nın işgalini kınıyoruz
Dünya

Putin'e sert tepki: Rusya'nın işgalini kınıyoruz

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Ukrayna'daki Rus işgalini kınadıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 20:46:00 -
Putin'e sert tepki: Rusya'nın işgalini kınıyoruz

Rum basınında yer alan habere göre Pahor, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) resmi ziyarette bulundu ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Pahor, Ukrayna'daki Rus işgalini kınadıklarını söyledi.

Pahor, Ukrayna'ya insani ve askeri yardım teklif ettiklerini aktararak, Rusya-Ukrayna savaşında barışçıl bir çözüme ulaşmak için ateşkesin önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Pahor, "Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten sonra Rusya aleyhinde ne yazık ki güçlü tedbirler alınmadı. Bu bize ders oldu ve Rusya'ya karşı güçlü yaptırımlar uyguluyoruz." dedi.

 

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