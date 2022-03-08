  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'e büyük şok! Biden resmen imzaladı
Dünya

Putin'e büyük şok! Biden resmen imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 21:38:00 -
Putin'e büyük şok! Biden resmen imzaladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararname ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek için kullandığı ekonomik kaynaklardan daha da mahrum bırakacağı aktarıldı.

ABD'nin kararının müttefikleri ve ortaklarının yanı sıra Kongre üyeleriyle yakın istişare içinde alındığı belirtilen açıklamada, ABD'nin güçlü yerel enerji altyapısı sayesinde bu adımı atabildiği, müttefiklerinin tamamının şu anda ABD'ye katılabilecek durumda olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltmak ve Putin'in üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmek için ABD'nin müttefikleriyle birlikte çalıştığı bildirildi.

Başkan Joe Biden'ın imzaladığı kararnameyle ABD'ye Rus ham petrolü ile bazı petrol ürünlerinin, LNG'sinin ve kömürünün ithalatının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, ABD'nin geçen yıl Rusya'dan günlük yaklaşık 700 bin varil ham petrol ve rafine edilmiş petrol ürünleri ithal ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu adım, Rusya'yı her yıl ABD'li sürücüler ve tüketicilerden elde edilen milyarlarca dolarlık gelirden mahrum bırakacak" ifadesi yer aldı.

ABD'nin Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlarının da yasaklandığı vurgulanan açıklamada, Amerikalıların Rusya'da enerji üretimine yatırım yapan yabancı şirketleri finanse etmesine veya kolaylaştırmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay