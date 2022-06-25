Putin'den Ukrayna'da yeni hamle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 4. ayında da devam ederken, istediğini alamayan Devlet Başkanı Vladimir Putin, peş peşe işgal birliklerinin komutanlarını değiştiriyor.

Kiev yönetiminin en güçlü destekçisi İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin komuta kademesinde değişiklik yaşandığını öne sürdü.

milligazete'nin haberine göre; Ukrayna'daki birliklere de komuta eden Güney Kuvvetler Grubu'nun başına General Sergei Surovikin'in getirildiğini öne sürdü.

Sosyal medya sayfasından paylaşımda bulunan İngiliz Savunma Bakanlığı, "Rus başkomutanlığı, haziran ayının başından bu yana, Ukrayna'daki savaşta önemli operasyonel komuta rollerinden birkaç generali büyük ihtimalle geri çekti" ifadelerini kullandı.

Bölgeden çekilenler arasında Hava Kuvvetleri Komutanı (VDV) General Andrei Serdyukov ve Güney Kuvvetler Grubu (SGF) Genel Komutanı Alexandr Dvornikov'un yer aldığı iddia edildi.

"VAHŞET İDDİALARIYLA DOLU KARİYER"

Güney Kuvvetler Grubu, Genel Komutanı Dvornikov'un muhtemelen bir süre için işgalde genel harekât komutanı olarak görev yaptığı bildirilen raporda, SGF komutanlığının yüksek olasılıkla "yolsuzluk ve vahşet iddialarıyla dolu kariyeri" olan General Sergei Surovikin'e devredileceği öne sürüldü.

General Surovikin, daha önce Suriye'de 4 yıl görev yapmıştı.

Peş peşe Donbass'ta toprak kaybeden Ukrayna birlikleri en son Volodimir Zelenskiy'in kalemiz dediği Syevyerodonetsk'ten de çekilmek zorunda kalmıştı.