Putin'den Ukrayna mesajı: Biz hazırız
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile ortak basın toplantısında konuşan Rusya Lideri Vladimir Putin, Ukrayna krizini değerlendirdi. Putin, "Güvenlik garantileri konusunda NATO ile müzakere yolunu izlemeye hazırız" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukrayna ile yaşanan gerilimi değerlendirdi.
Putin, "Güvenlik garantileri konusunda NATO ile müzakere yolunu izlemeye hazırız" dedi.
Ukrayna sınırına on binlerce asker, tank ve savaş uçağı yığan Putin, "Ukrayna yönetimi sürekli gerilimi körüklüyor. Kiev'in yapması gereken tek şey, müzakere masasına oturmak ve bu çatışmanın sona ermesine katkıda bulunmak" dedi.
Putin Donbass'taki gerilim için de "Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde tansiyonun yükseldiğini görüyoruz, Minsk Barış Anlaşması'nın uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.