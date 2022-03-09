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Dünya Putin'den telefon görüşmesi
Dünya

Putin'den telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 19:47:00 -
Putin'den telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin ve Scholz'un, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri dahil Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı bildirildi.

Açıklamada Ukrayna'daki durumun insani yönlerine dikkat çekilen görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Scholz’a “sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için insani koridorlar düzenlemeye yönelik önlemler ve milliyetçi oluşumların, sivillerin güvenli tahliyesini önleme girişimleri” hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Görüşmede temasların çeşitli düzeylerde devam etmesi kararlaştırıldı.

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