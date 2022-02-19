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Dünya Putin'den flaş karar! Savaş için düğmeye bastı mı?
Dünya

Putin'den flaş karar! Savaş için düğmeye bastı mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 00:57:00 -
Putin'den flaş karar! Savaş için düğmeye bastı mı?

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.

Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.

Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor.

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