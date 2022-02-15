  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'den açıklama! 'Tehdit' vurgusu
Dünya

Putin'den açıklama! 'Tehdit' vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın önerileri karşılanmadı. Müzakereye hazırız. Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var. Rusya'nın zor kullanılarak kısıtlandırılmasını tehdit olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 17:36:00 -
Putin'den açıklama! 'Tehdit' vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ilgili açıklamada bulundu.

Putin, "Rusya'nın önerileri karşılanmadı. Müzakereye hazırız. Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var. Rusya'nın zor kullanılarak kısıtlandırılmasını tehdit olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay