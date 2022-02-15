Putin'den açıklama! 'Tehdit' vurgusu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın önerileri karşılanmadı. Müzakereye hazırız. Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var. Rusya'nın zor kullanılarak kısıtlandırılmasını tehdit olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ilgili açıklamada bulundu.
Putin, "Rusya'nın önerileri karşılanmadı. Müzakereye hazırız. Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var. Rusya'nın zor kullanılarak kısıtlandırılmasını tehdit olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.