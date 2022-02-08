Putin ve Macron görüşmesinde tarihi kare

Basına kapalı yapılacak görüşme öncesi Putin, Fransa’nın diyalog sürecine katkı sağlama yönünde çabaları olduğuna dikkat çekerek, “Rusya ve Fransa’nın güvenlik konularında ortak endişeleri var” dedi. Macron ise, Avrupa’daki gerilimi işaret ederek, “Avrupa’da güvenlik ve istikrarı korumanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleşen görüşmenin görüntüsü sosyal medyada olay oldu. Dünya, Rusya Devlet Başkanı Putin’in uzun masa diplomasisini konuşuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Putin arasındaki mesafe, Fransa’da “Macron görüşmeye Elysee Sarayı’ndan katılsaydı” şeklinde esprilere konu oldu.