Putin tehdit altında deyip dikkat çekti: Hiçbir tekel, hiçbir üstünlük ebedi değil

Yeni Zamanlar İçin Güçlü Fikirler' Forumu’nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Uzun zaman boyunca büyük yabancı şirketler aslında yerli ürünlerin yerini alıyordu. Üstelik bunu kalite ve fiyat sayesinde değil, agresif reklam sayesinde yapıyorlardı. Ayrıca ülkelerinde ürettikleri malları sübvanse etme yoluyla bunu yapıyorlardı. Ama bilindiği gibi hiçbir tekel, hiçbir üstünlük ebedi değil” ifadesini kullandı.

Rusya’da yüksek sosyal destek standartlarının belirlenmesi, şehirlerin ve kasabaların iyileştirilmesi, arz yanlı ekonominin oluşturulması gerektiğini dile getiren Putin’in sözlerine göre, bu hedeflere, vatandaşlar ve çeşitli derneklerin öne sürdüğü girişimler yoluyla ulaşılması gerekiyor. Rusya lideri, “Yani başkasının ithalini tüketerek yaşamayan değil, modern malları, hizmetleri ve teknolojileri kendisi üreten bir ekonominin oluşturulması lazım” dedi.

Rus ürünlerin yabancı ürünlerin gerisinde olmadığını, hatta sıkça daha üstün olduğuna işaret eden Putin, üstünlüğün yabancıları kopyalamak yerine bir adım önde olmak anlamına geldiğini kaydetti. Ülke lideri, bazı durumlarda kaliteli Rus ürünler hakkında çok az bilgi olduğunu belirtti.

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