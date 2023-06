Dünyaca ünlü Samsung devi çipleri radarına aldı! Tarihi planını duyurdu! Bomba haber: 17 milyar doları...

Samsung (Spesifik olarak Samsung Foundry), 2022’nin temmuz ayında Güney Kore’deki Hwaseong fabrikasında 3 nm seviyesinde yarı iletken üretimine başlamıştı.

Samsung, "2 nm" ve "1.4 nm" çipler için tarih verdi

Firma bu süreçte daha önceden farklı olarak FinFET değil yeni geliştirilen GAA (Gate All Around) mimarisini temel alıyor ve bu altyapının özellikle enerji verimliliği konusunda önemli fayda sağladığı açıklanıyor. 5 nm’ye oranla yüzde 23 daha fazla performans getiren ve tam yüzde 45 daha az enerji ihtiyacı bulunan 3 nm altyapısı, buna karşın yüzde 16 daha az yere ihtiyaç duyuyor. Samsung geçtiğimiz yıl duyduğumuz kadarıyla ikinci jenerasyon 3 nm altyapısı için de çalışmalar yapıyor. İkinci jenerasyonda yüzde 50 daha yüksek verim, yüzde 30 daha yüksek performans ve yüzde 35 daha az alan ihtiyacı hedefleniyor. Peki daha sonrası? Elbette Samsung Foundry şirketi 3 nm’de kalmayacak. Yeni açıklamaya göre firma 2 nm çipleri 2025 yılında üretime almak istiyor. Daha ilerisi için konulan amaç ise 1.4 nm çiplere ulaşmak ve bu seviyeye de spesifik olarak 2027’de inilmesi hedefleniyor. Bunları sağlamak adına önemli yatırımlar ve çalışmalar yapan firma, şu an dünyanın en büyük ikinci çip üreticisi konumunda bulunuyor ve liderliği eline almak istiyor.

Samsung, küresel çip krizinin bir daha yaşanmaması ve gelecek talepler doğrultusunda büyük fabrika yatırımları da yapıyor. Bu yatırımların büyük bölümü ise direkt olarak ABD merkezli yapılıyor. Geçtiğimiz yıl öğrendiğimiz kadarıyla şirket ABD’deki çip fabrikası için daha fazla yer satın alıyor. ABD’de çip üretimi konusunda şimdilik 17 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiren teknoloji devi, çok uzun vadeli başka planlar da yapıyor. Bildiğimiz kadarıyla dev isim ABD’de tam 11 farklı çip tesisi kurmak istiyor. Bunun için de ülkeye 200 milyar dolar gibi bir yatırım planlıyor. log- com'un haberine göre: Bu yatırım ile ABD’de tam 10 bin yeni iş sağlayacağı söylenen firma, çip üretimini şimdilik özellikle Texas merkezli olarak planlıyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

İlginizi çekebilir→ Müthiş haber! Bu sebze vücuda reset atıyor! İbn-i Sina'dan: Müthiş yenilik yapan adeta bir oyuncu→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ ‘Yok artık! Bu kadar da olmaz’ dedirten korkunç olay: Arabayla ezerek öldürdü! Yasak aşk→ TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO