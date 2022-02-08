Putin sinirlerine hakim olamadı: Rusya ile bu savaşı istiyor musun?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Macron ile ortak basın toplantısında, "Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor musunuz?" diye sordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

Putin'in gerginliği kameralara yansıdı

Kiev-Moskova hattında savaş çıkacağı söylentileri dünya gündemindeki sıcaklığını korurken Putin'in, basın toplantısı sırasında gergin olduğu görüldü.

"Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor musun?"

Putin, Fransız bir gazetecinin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin sorusuna kızdı.

"NATO ile savaşa mı gireceğiz?" sorusunu yönelten Putin, gazeteciyi işaret ederek, "Sana sormak isterim. Bu savaşı istiyor musun? Okurların, izleyicilerin Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor mu?" ifadelerini kullandı.

"NATO ile Rusya'nın askeri gücü kıyaslanamaz"

Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendiren Putin, "Askeri yollarla Kırım'a dönmeye karar verirlerse Avrupa ülkeleri otomatik olarak Rusya ile savaşa girer." dedi.

Rus lider, ülkesinin ve NATO'nun askeri gücünün kıyaslanamayacağını da savundu.

"NÜKLEER SÜPER GÜCÜZ, SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ"

Rusya'yı "nükleer süper güç" olarak tanımlayan Vladimir Putin, olası bir savaşın kazananı olmayacağını sözlerine ekledi.