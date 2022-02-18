Putin resmen gözünü kararttı... 50 ton nakit dolar taşıyan uçak Rusya'ya indi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna ordusuyla Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasında süren çatışmaları sonlandırmak için 2015 yılında sağlanan Minsk Anlaşması'nı görüşmek üzere toplandı. Yaklaşık üç buçuk saati aşan toplantıda hararetli tartışmalar yaşandı. Güvenlik Konseyi toplantısının yapıldığı sıralarda BM binasının önünde toplanan çok sayıda protestocu, Rusya'yı kınayan, Ukrayna'yı destekleyen sloganlar attı.

"Rusya Ukrayna'ya saldırmak için bahane üretecek"

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, sürpriz bir kararla programını değiştirip, kritik Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı.

Blinken, Rusya'nın bahane üretip Ukrayna'ya birkaç gün içinde kapsamlı bir askeri harekat başlatacağını, Moskova'nın sınırdaki asker sayısını öne sürdüğü gibi azaltmadığını, krizin çözümünün tek çaresinin diplomasi olduğunu belirterek Rus diplomatları müzakere masasına davet etti.

Rusya: ABD'nin işgal iddiaları asılsız

Güvenlik Konseyi'nin kritik toplantısına başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ise toplantıda dört kez söz alıp diğer konsey üyelerinin iddialarına yanıt verdi.

Vershinin, işgal konusunda Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirterek ABD ve diğer batılı ülkelerin işgal için daha önce verdikleri 16 Şubat tarihini örnek göstererek, diğer iddiaların da bunun gibi asılsız olduğunu kaydetti. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin, Blinken'a hitaben, "Size tavsiyem kendinizi garip bir duruma sokmayın" dedi.

"Güvenlik Konseyi'ni sirke çevirdiniz"

Vershinin, Güvenlik Konseyi'nde konuşan batılı ülkelerin asılsız iddialarla konseyi adeta bir sirke çevirdiğini, tüm bu iddiaların spekülasyon olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in öne sürdüğü askeri senaryoların üzücü ve tehlikeli olduğunu ve bazı Rus askerlerinin ana üslerine döndüğünü de sözlerine ekledi. Vershinin, ayrıca Ukrayna'yı etnik Ruslar'a karşı bir kampanya yürütmekle suçladı.

50 ton nakit para

Öte yandan Rus bankaları, olası Batı yaptırımlarına karşı ülkeye düzinelerce ton nakit ithal etmeye başladı. RIA Novosti, Rusya Merkez Bankası istatistiklerine dayanarak, Aralık 2021'de Rusya'ya yapılan yabancı nakit ithalatının 4,97 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Rus basını, özel bankaların yurtdışındaki varlıklarını teminat göstererek ABD Merkez Bankası'ndan bu tutarı sipariş ettiğini yazdı. Dövizin 100 dolarlık banknotlar şeklinde taşındığı düşünülürse, sevk edilen paranın toplam ağırlığı 50 ton olarak hesaplandı. Bu ağırlıkta bir yükün nakliyesi için dev bir kargo uçağına ihtiyaç var. Rus özel bankaları, 2014 yılında da Kırım'ın işgali sırasında benzer şekilde nakit stoklamış, o yılın mart-aralık döneminde ülkeye getirilen nakit miktarı 19 milyar dolar olmuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Washington'ın girişimiyle ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'in görüşme teklifini kabul ettiğini ve ikilinin önümüzdeki hafta sonu Avrupa'da bir araya geleceğini duyurdu.

Nükleer füzeler ateşleniyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumartesi günü Rusya'nın nükleer balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasını içeren tatbikatları denetleyeceği belirtildi.

Zelenskiy: Dış desteğe ihtiyacımız yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ülkesinin NATO üyeliği şansının gitgide azaldığını söyledi. "Somut nedenler var" diyen Zelenskiy bunları "Rusya'nın direnişi ve İttifak içindeki bazı üye ülkeler" olarak tanımladı.

Zelenskiy bir Rus işgali durumunda Ukrayna'nın yabancı güçlere "ihtiyacı olmadığını" da ifade etti.

İngiltere: Ukrayna işgali Rusya için stratejik hata olur

İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika Bakanı James Cleverly, konsey üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin büyük bir stratejik hata olacağını belirterek Moskova'nın uluslararası toplumun ortak yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağını ayrıca bu durumun insani bir felaket neden olacağını kaydetti.

Cleverly, "Rusya, gerginliğin arttığı bu zamanda bir bahane yaratarak askeri bir saldırı başlatmayı tercih ederse bu, Rusya'nın diplomasi konusunda hiçbir zaman ciddi olmadığını gösterecektir" dedi.

Rusya'nın çok büyük kazançları oldu

İngiltere Dış İstihbarat Servisi'nin (MI6) eski başkanı John Sawers, "Rusya'nın çok büyük kazançları oldu. Öncelikle Rusya'nın güvenlik talepleri tekrar gündemde. Aynı zamanda Avrupa ülkeleri, doğalgaz için Rusya'ya ne kadar bağımlı olduklarını hatırladı."

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna krizine rağmen Avrupa Birliği'nde (AB) doğal gaz kıtlığı olmadığını ve kış ayları için yeterli doğalgaz olduğunu belirtti. Von der Leyen, AB'nin haftalardır sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını artırmaya hazır ülkelerle görüştüğünü, Rusya'nın enerjiyi politik bir silah olarak kullanmasına karşı hazırlıklı olduklarını ekledi.