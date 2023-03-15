Putin, kadınları cepheye sürüyor

Tahsin Han

Geçtiğimiz yıl 24 Şubat’ta Ukrayna işgaline girişen ve şu ana kadar hedeflerinin büyük bölümünü gerçekleştiremeyen Rusya, ağır kayıplar sonrası asker takviyesi için yeni yollara başvuruyor... İngiliz Dailymail gazetesi “Putin ağır kayıpları telafi etmeye çalışırken ilk kez KADIN mahkumları Ukrayna savaş bölgesine gönderiyor” manşetini kullanıp Rusya’nın cepheye sevkettiği kadınlar hakkında haber yaptı.

Gazete haberinde, Putin’in kadın mahkumları savaşmaları için Ukrayna’ya trenlerle gönderdiğine vurgu yaparken, geçtiğimiz aylarda benzer şekilde erkek mahkumları da “6 ay savaşma karşılığı özgür kalma” sözüyle Ukrayna’da savaşmaya gönderdiğini hatırlattı.

Haberde; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, savaştaki ‘ağır kayıplar’ nedeniyle Vladimir Putin’in ‘insan gücü ikmali için alternatif kaynaklar’ aradığı ifadelerine de yer verildi. Ayrıca, “Geçen hafta mahkumları taşımak için ayrılmış koltukları olan bir trenin Donetsk bölgesine doğru bir seferi oldu. Vagonlardan biri hüküm giymiş kadınlarla doluydu ve onlar Ukrayna’ya karşı savaşmak için gelmişlerdi. Daha önce Rusya’nın kadın hükümlüleri savaş bölgesine yakın Krasnodar bölgesindeki Kuşçevka’ya taşıdığına dair güvenilir bilgiler vardı. Burada, serbest bırakılan bazı kadın mahkumlar, orduya ikmal sağlamak için görevlendirilen ‘seralarda ve ahırlarda’ yanı sıra tarlada çiftlik işçisi olarak çalıştırıldı” denildi.

Rusya’da mahkum haklarını savunan Russian Behind Bars Foundation’dan Olga Romanova da yaklaşık 100 kadının Ukrayna’ya gönderildiğini ifade etti.

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