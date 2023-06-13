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Dünya Putin imzayı attı! Rusya, Ukrayna ile Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımına dair anlaşmayı feshetti
Dünya

Putin imzayı attı! Rusya, Ukrayna ile Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımına dair anlaşmayı feshetti

Yeniakit Publisher
2023-06-13 19:49:00 -
Putin imzayı attı! Rusya, Ukrayna ile Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımına dair anlaşmayı feshetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Ukrayna arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımına ilişkin anlaşmayı fesheden yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, Rusya ile Ukrayna arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımına dair işbirliği anlaşması feshedildi.

Söz konusu yasa, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması tarafından 1 Haziran, Federasyon Konseyi'nce de 7 Haziran'da kabul edilmişti.

Rusya ile Ukrayna arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımı ile ilgili işbirliği anlaşması Kerç kentinde 24 Aralık 2003'te imzalanmıştı.

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