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Dünya Putin'e Özbekistan'ı ilhak çağrısı
Dünya

Putin'e Özbekistan'ı ilhak çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 06:50:00 - 2023-12-22 07:43:39
Putin'e Özbekistan'ı ilhak çağrısı

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Taşkent Büyükelçisini, Rus siyasetçi Zahar Prilepin'in Rusya'nın Özbekistan topraklarını "ilhak etmesi" yönündeki açıklamasıyla ilgili bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Taşkent Büyükelçisi Oleg Malginov'un bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Görüşmede "Adil bir Rusya-Hakikat İçin" Partisi Eş Başkanı Zahar Prilepin'in "Rusya'nın Özbekistan topraklarını ilhak etmesi" yönündeki açıklamasının kasıtlı bir provokasyon olduğu ve iki ülke halkları arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebileceğinin Rus tarafına iletildiği belirtildi.

Açıklamada, Prilepin'in açıklamasının Özbekistan'da derin endişeyle karşılandığı, Rusya gibi dost bir ülkenin parti liderlerinin bu tür aceleci açıklamalarının Özbekistan ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna uymadığı vurgulandı.

Büyükelçi Malginov da Prilepin'in açıklamalarının "dost ve bağımsız" Özbekistan ile ilgili Rusya yönetiminin resmi tutumunu yansıtmadığını belirterek, Rusya Dışişleri Bakanlığının yakın zamanda olayla ilgili açıklama yapmayı planladığını dile getirdi.

Öte yandan Özbek milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığından, Rusya'ya nota gönderilmesini ve Özbekistan'ın anayasal sistemine karşı çıkmanın bir cezai sorumluluk konusu olduğu yönünde uyarıda bulunulmasını talep etti.
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Rus siyasetçi Prilepin, düzenlediği bir basın toplantısında, Özbekistan'ın ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) diğer bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesini önermişti.​​​​​​​

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