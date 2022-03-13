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Dünya 'Putin Batı'nın yeni Hitleri!'
Dünya

'Putin Batı'nın yeni Hitleri!'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, "Putin Batı'nın yeni Hitleri." dedi

Yeniakit Publisher
2022-03-13 17:55:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini değerlendirdi.

'Aynı zulüm sizin kapınızı da çaldı'

Rus ordusunun sivil-asker ayırt etmeksizin orantısız güç kullandığını belirten Uğurlu, "Putin Batı'nın yeni Hitleri." dedi.

Müslümanların mazlumun hangi dinden olduğunu sorgulamadan her zaman zulme uğrayanın yanında saf tuttuğunu hatırlatan Uğurlu, sözlerini şöyle tamamladı: Batılı ülkeler zulme uğrayan Müslümanlar karşısında hep sessiz kaldı. Bakın, gördünüz mü? Bir gün aynı zulüm sizin kapınızı da çaldı.

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