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Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini değerlendirdi.

'Aynı zulüm sizin kapınızı da çaldı'

Rus ordusunun sivil-asker ayırt etmeksizin orantısız güç kullandığını belirten Uğurlu, "Putin Batı'nın yeni Hitleri." dedi.

Müslümanların mazlumun hangi dinden olduğunu sorgulamadan her zaman zulme uğrayanın yanında saf tuttuğunu hatırlatan Uğurlu, sözlerini şöyle tamamladı: Batılı ülkeler zulme uğrayan Müslümanlar karşısında hep sessiz kaldı. Bakın, gördünüz mü? Bir gün aynı zulüm sizin kapınızı da çaldı.