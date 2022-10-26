  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin, Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek!
Dünya

Putin, Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Soçi'de bir araya geleceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 17:00:00 -
Putin, Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Vladimir Putin ve İlham Aliyev ile 31 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde üçlü görüşme yapacaklarını bildirdi.

Azerbaycan'la yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalamayı ümit ettiğini dile getiren Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi sürecinin de anlaşma imzalanana kadar sonuçlanması için çalıştıklarını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23