Putin, alayıyla kafa buluyor! Bu defa da...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Moskova'da ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, görüşme için bir kez daha uzun masayı kullanması dikkat çekti.

Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyonu düşürmek için Avrupalı liderler devreye girmeye çalışıyor.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, ardından "Krizin kötüye gitmesini engelledim" iddiasında bulunmuştu.

Önce Macron, sonra Scholz

Macron'un ardından bu kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz devreye girdi. Putin, Scholz'u Moskova'da kabul etti.

Macron ile görüşmede olduğu gibi Scholz ile yapılan zirveye de uzun masa damgasını vurdu.

Dikkat çeken "mesafeli" diyalog

Alman Başbakan'ın, masanın karşı ucunda oturduğu görülürken, Rus liderin Macron'a yaptığı gibi Scholz ile arasına koyduğu "mesafe" dikkatlerden kaçmadı.

Görüşmenin basın mensuplarına açık olan bölümünde konuşan Putin, "Sizi Moskova'da ağırlamaktan memnunum. Almanya'nın Avrupa'da öncelikli partnerimiz olduğunu belirtmeliyim." dedi.