Putin 24 yıllık iktidarını uzatmak için...
Rusya Devlet Başkanı Putin Mart ayındaki seçimlerde aday olacağını ilan etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin Mart ayındaki seçimlerde aday olacağını ilan etti.
Rus devlet haber ajansı TASS'ın Cuma günü bildirdiğine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını resmen açıkladı.
Devlet haber ajanslarının bildirdiğine göre Putin, Kremlin'de ordu personeli için düzenlenen bir ödül töreninin ardından 24 yıllık iktidarını uzatma kararını açıkladı.
Rusya Federasyon Konseyi üst kanadı Perşembe günü oylama için 17 Mart tarihini onayladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada birçok kişinin Putin'i aday olmaya çağırdığını ifade etmişti.
Kaynak: Mepa News
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