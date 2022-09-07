Pudingli kurabiye nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü puding kurabiye tarifi
Hem kolay hem de farklı bir kurabiye tarifi arayanlar 'Pudingli kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, pudingli kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Kakaolu pudingli kurabiye yapılışı:
Çay ya da kahvenin yanına leziz bir tarif arayanlar 'Pudingli kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Nefis tam ölçülü puding kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 125 gram margarin ya da tereyağı
- 1 paket kakaolu puding
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 2.5 su bardağı un
Pudingli kurabiye nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine oda sıcaklığında margarini, sıvı yağı ve toz pudingi alıp karıştırın.
Unu ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurun.
Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine şekillendirdiğiniz kurabiyeleri dizin.
Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kurabiyeleri 15 dakika kadar pişirin.
Kurabiyeler ılınınca tepsiden alıp servis tabağına yerleştirebilirsiniz.
Arzu ederseniz kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.