PTT emekli promosyon 2022 ne zaman verilecek, promosyon ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? PTT emekli promosyon sorgulama e devlet

2022 PTT PROMOSYON NE KADAR VERİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni promosyon tutarları açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hangi bankalar arasında promosyon güncellenmesi gerçekleşecek ise belirtilmiştir. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir; "Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine dair protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olan belirlenen listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.”

İşte yeni promosyon tutarları şu şekilde;

"- 3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

- 3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

- 7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

- 10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL ödenecektir.

PTT PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

PTT Promosyon ödemeleri 1 Kasım itibariyle hesaplara yatmaya başladı.

EMEKLİ PROMOSYONU CAYMA BEDELİ NE KADAR? EMEKLİLER İÇİN İADE TUTARI!

Emeklilerin almış olduğu promosyon tutarı 36 aya bölünmektedir. Ortaya çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısı ile çarpılmaktadır. Örnek verirsek; 750 lira promosyon aldınız ve taahhüdün bitmesine daha 6 ay var. Kalan her ay için iade etmeniz gereken tutar 750/36 = 20,83 lira olmaktadır.

Taahhüdün bitimine 6 ay kaldığı için, 20,83 x 6 = 124,98 lira geri vermeniz gerekiyor. Peki bu durum memurlar için nasıl işliyor?

MEMURLAR İÇİN İADE TUTARI!

Sözleşme ilk yıl iptal edilirse promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl iptal edilirse, yüzde 50'si iade ediliyor. Bu duruma örnek; personel başına 5 bin lira alınmış ise, ilk yıl sözleşme feshedilirse 5 bin lira, ertesi yıl feshedilirse 2 bin 500 lira iade edilmelidir.

PROMOSYON ALAN EMEKLİ BANKA DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Son dönemde popüler sorulardan biri olan banka değiştirme işlemi kolay bir şekilde yapılabiliyor. Banka ile 3 yıllık taahhüt süresi dolan veya dolmayan emekliler ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurup promosyon alabiliyor. Bu esnada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir.

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