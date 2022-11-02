Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? Ziraat Bankası promosyon 2023, promosyon yükseltecek mi? Promosyon güncellemesi! Ziraat emekli promosyon sorgulama

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti yükseldi mi, arttı mı? Polis promosyonu ne zaman yatacak, neden yatmadı?İşte Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyasında Kasım güncellemesi!

Ziraat bankası promosyon güncellemesi yapıldı.

Ziraat Bankası promosyon 2022 son dakika: Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı yeniden düzenlendi. Önceleri özel bankaların yüksek promosyon ödemeleri karşısında kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri düşük kalırken, SGK ile bankalar arasında yapılan görüşmeler sonucunda emekli promosyonu için belirlenen asgari miktarda artırıma gidildi. Bu düzenleme sonucunda Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti taban 3 bin Türk lirası oldu.

SGK'nın internet sitesinden paylaştığı duyuruya göre, emekli promosyonu ücretlerine ilişkin protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yenilenecek. Emekli promosyonu protokolüne göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine üç yıl için peşin ödenecek, promosyon imkanından yararlanmak için emekli ve hak sahiplerinin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını üç yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekecek.

Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır?

Ziraat Bankası emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için ödenecek promosyon tutarı ise maaş tutarlarının toplamına göre hesaplanıyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.

Ziraat Bankası promosyon başvurusu ne zaman bitiyor?

Ziraat emekli promosyon sorgulama için;

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır. Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI

Ziraat Bankası promosyon başvuru süresi;

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası'ndan alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.