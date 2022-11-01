EGM promosyon polis promosyon ne zaman yatacak, ödendi mi? Memurlar net polis promosyon forum! Vakıfbank promosyon

Polis promosyonu ne zaman yatacak sorusunun yanıtı son gelişmeler ile Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu memurlar tarafından takip ediliyor. çişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren polisler için maaş promosyonlarının ödeme takvimi gündeme geldi. Güvenlik hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren polislerin, promosyon ödemelerinde kritik tarih geldi. Yapılan duyuruya göre ödemeler, 1 Kasım Salı günü itibarıyla hesaplara yatırılacak.

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır."

POLİS PROMOSYONU NE KADAR?

Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu protokolün revize edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır."

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