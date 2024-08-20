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Spor PSG ve Kylian Mbappe arasında alacak verecek davası
Spor

PSG ve Kylian Mbappe arasında alacak verecek davası

Yeniakit Publisher
2024-08-20 22:35:00 -
PSG ve Kylian Mbappe arasında alacak verecek davası

Real Madrid'in bu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'den alacağı olan 55 milyon euro ödenmemesi sonucunda UEFA'ya başvuru yaptı.

Real Madrid kariyerine gol ve UEFA Süper Kupa zaferiyle başlayan Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain ile davalık oldu. 25 yaşındaki yıldız 7 yıl formasını terlettiği Paris Saint-Germain'den alacağı olan 55 milyon euro için harekete geçti.

UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde'un haberine göre; Mbappe, Real Madrid'e transferinden önce Psg'den alamadığı 55 milyon euroluk brüt ücretini talep etti, Fransız kulübü ise bu talepleri karşılamayınca eski kulübünü UEFA'ya şikayet etti. Fransız yıldızın bu talepleri, Şubat ayında alması gereken imza bonusunun üçte biri (36 milyon euro) ile Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait maaşlarını ve etik bonuslarını içeriyor.

PSG, AVRUPA KUPALARINDAN MEN EDİLEBİLİR

PSG yönetimi, oyuncunun Real Madrid'e transfer olmasını gerekçe sunarak ödemeleri yapmama kararı aldı. Bu durum, Fransız kulübü için büyük bir risk teşkil ediyor. Haberin devamında Mbappe ile PSG arasındaki anlaşmazlığın, dev kulübünün UEFA lisansının iptal edilmesine ve dolayısıyla Avrupa kupalarından men edilmesine kadar varabileceğini belirtti.
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PSG KARİYERİ

Kylian Mbappe, 2017-18 sezonunun başında transfer olduğu Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda 308 maça çıktı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 256 gol ve 91 asist üretme başarısı gösterdi. Sözleşmesi sona erdikten sonra bu yaz İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Mbappe'nin yeni takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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