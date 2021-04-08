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Spor PSG Bayern Münih'i dize getirdi
Spor

PSG Bayern Münih'i dize getirdi

PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 04:16:00 -
PSG Bayern Münih'i dize getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Paris Saint-Germain deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. Fransız ekibi mücadeleyi 3-2 kazanarak Almanya'dan avantajlı döndü.

Salgın nedeniyle seyircisiz oynanan maça hızlı başlayan Fransız ekibi 3. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti. 28. dakikada Neymar'ın asistinde topla buluşan Marquinhos, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a taşıdı. 37. dakikada Choupo-Moting'in golüyle ilk yarı PSG'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. Bayern 60. dakikada Thomas Müller'in golüyle umutlansa da 68. dakikada Kylian Mbappe bir kez daha sahneye çıktı ve Fransız ekibini 3-2 öne geçirdi. Bu sonuçla Fransız ekibi rövanş için avantaj yakaladı.

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