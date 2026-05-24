  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni site aidatları yönetmeliği neler getirdi? Eski sorunlar tarih oluyor Şeref Malkoç partiyi bekleyen tehlikeyi açıkladı! CHP’de kayıp trilyon tehlikesi Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı! Mahmut Tanal’ın Bir hortumu eksikti! CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı Bakan Çiftçi, takdir topluyor...Uygurlu Annenin Çığlığına Duyarsız Kalmadı! CHP Milletvekili Mahmut Tanal: “Hırsızlar dışarı” sloganlarını duyunca bakın ne tepki verdi Genel Merkez’de arbede! Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler İYİ Parti kazandığı tek il belediyesini de kaybediyor! Bir şehrin belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Gündem Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Gündem

Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının polis ekiplerine yaptığı saldırı kaldı.

Şaibeli kurultay sonrası CHP’nin başına geçen Özgür Özel ve yandaşlarına karşı bizzat CHP’liler harekete geçti ve mahkemeye başvurdular. Aylar süren yargı sürecinin ardından mahkeme mutlak butlan kararı verdi. Böylece Özgür Özel yönetimi düştü ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oldu.

Ancak Özgür Özel ve yandaşları eşkıyalığa soyundu ve binayı terk etmeyeceklerini açıkladı. Mahkeme kararını tanımadıklarını ilan eden Özel ve şürekası, binayı adeta işgal ettiler. Böylece CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutmaya başladı.

Bugün saat 14:30 civarında, eşkıyalık yapan CHP’lilere karşı emniyet güçlerinin müdahalesi başladı.

CHP’liler polis ekiplerine saldırmaya başladı. Taş ve su şişeleriyle polislere saldıran CHP’liler, sonrasında binaya kaçtılar.

Özgür Özel'den tehlikeli açıklama!

Yargı kararını tanımadıklarını ilan eden Özgür Özel'den, polisin müdahalesi sonrası tehlikeli bir açıklama geldi!.. Özel, "Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip, eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

Bina boşaltıldı

Saat 15:40 sularında binanın boşaltıldığı haberi geldi. Bina hukuk tanımazlardan kurtarıldı. Manisa Milletvekili Özgür Özel de "geri gelmek üzere binadan çıkıyoruz" dedi.

Randevu alındı! CHP’den İçişleri Bakanlığı kararı
Randevu alındı! CHP’den İçişleri Bakanlığı kararı

Siyaset

Randevu alındı! CHP’den İçişleri Bakanlığı kararı

CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Gündem

CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Şeref Malkoç partiyi bekleyen tehlikeyi açıkladı! CHP’de kayıp trilyon tehlikesi
Şeref Malkoç partiyi bekleyen tehlikeyi açıkladı! CHP’de kayıp trilyon tehlikesi

Siyaset

Şeref Malkoç partiyi bekleyen tehlikeyi açıkladı! CHP’de kayıp trilyon tehlikesi

Murat Emir’den açıklama! CHP İçişleri Bakanı ile görüştü
Murat Emir’den açıklama! CHP İçişleri Bakanı ile görüştü

Gündem

Murat Emir’den açıklama! CHP İçişleri Bakanı ile görüştü

Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum...
Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum...

Gündem

Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum...

18
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Güney Doğulu

ÖZGÜR ÖZER ve șürekası emniyet kuvvetlerine saldırıyor. Bu bir terörizmdir. Bunun hesabı ağır olmalıdır. Meydanlarda şiddet bașlatacağız demekle Devleti tehdit ediyor.... Halk TV ve NOW=FOX TV ve SÖZCÜ TV özellikle cerahat kusuyorlar. RTÜK bunları hemen beklemeden șimdi kapatmalı.

Vatandaş

Devletin,Polisine,Jandarmasına saldıran her kim olursa olsun TERÖRİSTİR.Adaletin kararına uymayanda TERÖRİSTİR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 18 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23