Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

Şaibeli kurultay sonrası CHP’nin başına geçen Özgür Özel ve yandaşlarına karşı bizzat CHP’liler harekete geçti ve mahkemeye başvurdular. Aylar süren yargı sürecinin ardından mahkeme mutlak butlan kararı verdi. Böylece Özgür Özel yönetimi düştü ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oldu.

Ancak Özgür Özel ve yandaşları eşkıyalığa soyundu ve binayı terk etmeyeceklerini açıkladı. Mahkeme kararını tanımadıklarını ilan eden Özel ve şürekası, binayı adeta işgal ettiler. Böylece CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutmaya başladı.

Bugün saat 14:30 civarında, eşkıyalık yapan CHP’lilere karşı emniyet güçlerinin müdahalesi başladı.

CHP’liler polis ekiplerine saldırmaya başladı. Taş ve su şişeleriyle polislere saldıran CHP’liler, sonrasında binaya kaçtılar.

Özgür Özel'den tehlikeli açıklama!

Yargı kararını tanımadıklarını ilan eden Özgür Özel'den, polisin müdahalesi sonrası tehlikeli bir açıklama geldi!.. Özel, "Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip, eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

Bina boşaltıldı

Saat 15:40 sularında binanın boşaltıldığı haberi geldi. Bina hukuk tanımazlardan kurtarıldı. Manisa Milletvekili Özgür Özel de "geri gelmek üzere binadan çıkıyoruz" dedi.