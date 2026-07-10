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Gündem Kendini yakacaktı 10 dönüm ormanı yaktı
Gündem

Kendini yakacaktı 10 dönüm ormanı yaktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kendini yakacaktı 10 dönüm ormanı yaktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 61 yaşındaki bir kadın, iddiaya göre kendisini benzinle yakmak isterken 10 hektarlık makilik alanı yaktı. Ekipler tarafından alevlerin arasından kurtarılan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dereköy Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Deniz Delibalta Ertunç için, bakıcısının kayıp ihbarı sonrası arama başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri ve komşuları yaşlı kadını evinin 500 metre ilerisinde kendisini benzinle yakmak isterken yakaladı. Son anda kurtarılan yaşlı kadın alevler arasından çıkarılırken 10 hektar otluk ve makilik alan kül oldu.

7 HELİKOPTER, 6 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve 70 personelle karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan araştırmada, alevlerin 61 yaşındaki Deniz Delibalta Ertunç'un kendisini benzinle yakmak istediği sırada başladığı belirlendi. Olayın ardından evinde bulunan kadının ilk muayenesinde el, kol ve sırt bölgesinde yanıklar tespit edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ertunç'un tedavi altına alındığı öğrenildi.

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