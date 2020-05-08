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Gündem

Provokatörden skandal tweet! Polis katili teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi

Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutup sağlığını kaybederek ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon yapıldı. Bir provokatör ise polis katili bir DHKP-C'li teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:27:00 - 2020-05-08 13:30:14
Provokatörden skandal tweet! Polis katili teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi

yeniakit.com.tr Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, yine DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucunu bırakmıştı. Gökçek tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede öldü. Bugün Gazi Mahallesi'nde ise, Gökçek'in cenazesinde  provokasyon yapmak isteyenlere polis müdahale etti.

Skandal tweet!

Bir provokatör ise emniyet mensuplarını hedef gösterdi. 9 Haziran 1995'te DYP Şişli İlçe Binası önünde nöbet tutan 23 yaşındaki Rüştü Erdem isimli polis memurunu öldürdükten sonra girdiği çatışmada öldürülen 18 yaşındaki DHKP-C'li terörist Sibel Yalçın'ı ve canlı bomba olarak aranan, 2015'te polisle girdiği çatışmada öldürülen DHKP-C'li terörist Günay Özarslan'ı işaret eden provokatör şu ifadeleri kullanarak emniyet mensuplarını hedef gösterdi:

"Madem öyle, cenazeye saygınız yok. Bu halk yeniden bir Sibel Yalçın ve Günay Özarslan destanı da yazar!"

Yetkili mercilerin provokatörle ilgili harekete geçmesi bekleniyor.

#DirenGazi dediler! Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon
#DirenGazi dediler! Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon

Gündem

#DirenGazi dediler! Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon

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