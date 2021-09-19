Provokatör Palalı Sabri, fuhuş ağına sözde "Afrika güzeli"ni de düşürdüğü ortaya çıktı! 5 polis tutuklandı

Gezi Kalkışması sırasında Gezi isyancılarına saldırarak AK Parti'li olarak gösterilen ve provokasyonda rol üstlenen "Palalı Sabri" lakablı Sabri Çelebi'nin fuhuş çetesi yönettiği ortaya çıkmıştı. "AK Partililer Gezicilere saldırıyor" imajı oluşturan provokatör Sabri Çelebi, olayların ardından ABD'nin Miami kentine kaçmıştı.

Çelebi ve ailesine ait işyerlerine 10 Eylül’de baskın düzenlendi. Gerekçe ise Çelebi'nin Fas asıllı kadınlara eğlence mekânlarında fuhuş yaptırmakla suçlanmasıydı.

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre gece 03.00’te yapılan baskınlarda Sabri Çelebi’nin kardeşi Mehmet Emin Çelebi (25) ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Çelebi Ailesi’ne ait Beyoğlu’ndaki Opera Clup Pera’ya yapılan baskında ise çoğu Faslı 45 kadın gözlem altına alındı. Diğer işyerlerine yapılan baskınlarda da gözlem altına alınan toplam 62 kadın Pendik’te bulunan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne ait binaya götürüldü.

"O kadınlar müşterimiz"

Gözaltına alınan 6 şüpheli ise önceki gün adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcılığı, 6 şüphelinin de tutuklanmasını istedi. Savcılık ve sulh ceza hâkimliğinde ifade veren Mehmet Emin Çelebi, kendilerine iftira atıldığını savunarak gözlem altına alınan kadınların müşterileri olduğunu söyledi.

62 kadından büyük bir bölümü Fas asıllı. Beyoğlu’nda bulunan Opera Clup Pera’ya yapılan baskında gözlem altına alınan kadınlar arasında 2015’te sözde "Afrika güzellik kraliçesi" olarak seçilen Fatima Zahra El Guiraa (24) da bulunuyor. Faslı modelin, avukatına “Ben Türkiye’de yaşıyorum. Modellik yaparak para kazanıyorum. Sevgilim var. Sevgilim de işadamı. Ben bu insanları tanımıyorum. Ben oraya eğlenmeye gittim” dediği öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten polislerden 5’i tutuklandı

Üç kişiye yönelik çıkan tutuklama kararından bir gün önce dikkat çeken tutuklamalar oldu. Sabri Çelebi’nin yakınlarına yönelik soruşturmayı yürüten polislerden 5’i tutuklandı. Polisler, çete soruşturmasında şüpheli bir Çinlinin serbest bırakılması için eşinden 100 bin dolar istemekle suçlanıyor. Tutuklanan polislerden Serkan Gül’ün, Çelebiler’e yönelik soruşturmayı yürüten polis ekibinin başında yer aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı

İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hâkimliği, Çelebi ile Vedat Özbağ (47) ve Mahmut İlter’i (31) ‘suç örgütü kurmak ve insan ticareti yapmak’tan tutukladı. Şirket muhasebecisi İlknur A., Taksi şoförü Engin A. ile Kenan T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.