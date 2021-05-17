Profesör 'Sürpriz olmayacak' deyip altında yeni rakamı açıkladı

Altın fiyatlarında hareketlilik yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor. Gram altın 503 lira seviyesine kadar yükseldi. Ons altında ise 97 günün zirvesi olan 1854 dolar seviyesi görüldü. İşte altın fiyatlarında beklentiler.



Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Düğün sezonunun yaklaşmasından daha çok küresel piyasalardaki volatilite de altını destekleyen faktörlerin başında geliyor. Gram altın şubat ayının ortalarından bu yana istikrarlı bir şekilde yükselişine devam ediyor. 18 Şubat’ta 397 liraya kadar gerileyen gram altın bugün 503 lirayı aştı. Yaklaşık 3 aylık dönemde gram altın yüzde 27 oranında yükseliş yaşamış oldu.

Jeopolitik sorunların yaşanması ons altın fiyatlarını da etkiliyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin 75 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın bugün bin 855 doları gördü. Tarihi zirvesinden yüzde 10 geride olan ons altın devamlı bir şekilde yükseliş sergiliyor.

Kripto paralar etkiledi

Kripto paralara olan ilginin azalmasıyla beraber altın fiyatlarında yükseliş yaşanmaya başladı. Hızlı yükseliş ve düşüşlerle kripto para piyasasında risk almak istemeyen yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altınla tasarruflarını değerlendiriyor.



Prof. Dr. Sefer Şener, yükselen altın fiyatları ile ilgili Uzmanpara'ya değerlendirmelerde bulundu ve kritik seviyelere dikkat çekti.



Sefer Şener, şu ifadeleri kullandı: "2019'da sürekli yükseliş ile 99 seviyelerine yükselen ardından mart-nisan 2020'de 100 seviyesini aşan dolar endeksi bu günlerde 90 seviyelerine kadar geri çekilmiştir.

Baskı devam ediyor

Dolar endeksi risk iştahına bağlı olarak geri çekilmeye devam ederse güvenli liman altına olan talebin ve risk iştahının artması muhtemel görünmektedir. Aşılamaya rağmen pandeminin hala küresel çapta devam eden bir risk oluşturması bütün emtialarda olduğu gibi altın fiyatında yukarı yönlü baskılanmasını devam ettirmektedir.



ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin çok altında gelmesi, son bir yıllık dönemde ABD on yıllık tahvil fiyatlarının sürekli artış ile 1,60 seviyelerine yerleşmesi de altın fiyatlarında önemli değişimleri sağlamaktadır.

Küresel piyasalardaki risk iştahının artmasına da bağlı olarak altında yönün yukarı olduğu açıktır. Ons altın önemli destek seviyesi 1840 dolar seviyesini de son bir haftadır aşmış ve 1855 seviyelerine kadar yükselmiştir.

"2000 dolar sürpriz olmayacak"

Veriler bu şekilde gelmeye devam ettiği sürece altında yön yukarı olacaktır. Kriz dönemlerinin en gözde yatırım aracı altın tüm dünyadaki genişleyici politikaların oluşturduğu enflasyon riskleri, büyüme beklentileri ve politik riskler nedeniyle 2021'de artışına devam edecektir. Teknik olarak da 1853 ons/ doların üzerinde tutunacak altın fiyatlarının yeniden 2000 doların üzerine yükselmesi sürpriz olmayacaktır."