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İSLAM Prof. Erbaş: İslam dünyası, ortaçağ karanlığı diye bir şeyi hiç yaşamadı!
İSLAM

Prof. Erbaş: İslam dünyası, ortaçağ karanlığı diye bir şeyi hiç yaşamadı!

A Haber canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim eğitimi için "Ortaçağ" hakaretinde bulunanlara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 22:54:00 - 2022-02-10 22:56:05

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber canlı yayınında konuştu.

4-6 yaş arası çocuklara yönelik Kur'an'ı Kerim eğitimini hedef alanlara cevap veren Prof. Erbaş, "Şırnak'taki o çocukların Kur'an eğitimi manzarasını görüp etkilenmemek mümkün mü? Biz bu çocuklarımıza İslam'ı öğretmesek onlara başka şeyler öğretiyorlar." dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam dünyası, ortaçağ karanlığı diye bir şeyi hiç yaşamadı." diye devam etti.

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