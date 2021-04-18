Prof. Dr. Mehmet Boynukalın uyardı Ramazan orucunu açıktan yemenin hükmü!

Yeniakit.com.tr

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, on bir ayın sultanı Ramazan'a ilişkin önemli uyarılarda bulundu. "Müslüman üzerine ramazan orucu farzdır. Tutmamak büyük günahtır." hatırlatması yapan Prof. Boynukalın, günahların açıktan işlenmesinin sıkıntılı olduğuna da dikkat çekerek, "Günahlar açıktan işlenirse Allah katında cezası artar; çünkü bu umursamazlık göstergesidir." dedi.

'Ramazan ayına hürmeten, gizlice yenmeli'

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şerif'ini hatırlatan Prof. Boynukalın, şöyle devam etti:

"Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin hepsi affedilir, ama günahlarinı açığa vuranlar affedilmez" (Buhari, Müslim). Mazeret sahibi olan kardeşlerimizin de Ramazan ayına hürmeten, açıktan değil gizlice yemeleri gerekir; aksi şekilde davranmaları günah olur."