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Gündem Prof. Dr. Göktaş ‘yılın en iyi rektörü’
Gündem

Prof. Dr. Göktaş ‘yılın en iyi rektörü’

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Avrupa Ödülleri” töreninde yılın en iyi rektörü seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 09:49:00 -
Prof. Dr. Göktaş ‘yılın en iyi rektörü’

 Veysi Erdoğan  Elazığ 

BY Protokol dergisi tarafından düzenlenen “2021 yılı Avrupa Ödülleri”nin 2.’si İstanbul Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirildi. Zafer Kiraz’ın sunumuyla gerçekleşen törene; Prof. Dr. Göktaş başta olmak üzere siyasiler, bürokratlar, akademisyenler, oyuncular, iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Göktaş’a ödülünü Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu takdim etti.

Kendisine bu ödülü layık gören herkese teşekkür eden Göktaş, “Üniversitemizin ve Elazığ’ın çok daha iyi yerlere gelmesi için yoğun bir şekilde mesai menfuru gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

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