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İSLAM Prof. Dr. Erbaş’tan teravih namazları için yeni açıklama
İSLAM

Prof. Dr. Erbaş’tan teravih namazları için yeni açıklama

Katılığı bir televizyon programında teravih namazı için açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vakaların düşmesi durumunda yeni adımın sinyallerini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 11:14:00 -
Prof. Dr. Erbaş’tan teravih namazları için yeni açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, VAV TV'de canlı olarak yayınlanan "İftar Vakti" programına katıldı.

Bu Ramazan'ın da salgınının gölgesinde geçirildiğini ifade eden Erbaş, önemli açıklamalarda bulundu.

"Vakalar düşerse yeniden karar alabiliriz"

Ali Erbaş, "Ramazan'da camilerimizde beş vakit namazımız kılınıyor. Cuma namazı kılınıyor. Camilerde salgınla mücadelede insanımız o kadar tedbirli ki, zaten temizlik olmadan Müslümanlık olmaz. Temizlik olmadan camiye gidilmez. Bütün bunlara rağmen biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu. Milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, cuma namazımızı camilerde bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı. Ramazan'ın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz. Ama milletimizin bu anlayışına, bu ferasetine gerçekten teşekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha bulaşmasın." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Memurlar Net

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Yorumlar

Eda

Vakalar 1-2 haftadami düsecek? Ingiltere avrupanin ein yüksek vakalari olan ülkelerden biriydi nasil olduda normallesmeye döndüler? Maske bile kullanmiyorlar heryer acikmis bir türkiye toparlayamadi?
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Yozgatli

Nasıl olur bir Diyanet Başkanı Sağlık Bakanlığı uyguladığı kısıtlamayı kabul etmecesine, “eğer vaka sayısı düşerse yeni karar alabiliriz” der. Sağlık Bakanlığı kısıtlama kararlarını alır ve uygular, Diyanet değil!!!!
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